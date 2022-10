Formel 1: Vielsagender Post - Alonso reagiert auf FIA-Strafe

Der Spanier beendete als Siebter das Rennen in Austin, wurde jedoch nachträglich mit einer Zeitstrafe von 30 Sekunden belegt . Diese vergab der Weltverband FIA nach einem Protest von Haas, da der Ex-Weltmeister nach einem Crash mit Lance Stroll mit beschädigtem Außenspiegel weitergefahren war.

Dafür erhielt die FIA viel Kritik, was den 41-Jährigen sehr freut. „Es ist einer dieser wenigen Momente im Sport, in dem ich das Gefühl habe, dass wir uns alle einige sind und die selbe Meinung zu den Regeln haben“, schrieb Alonso in einer Instagram-Story. (Kommentar: Das Rumgeeiere ist unwürdig)