Großkreutz-Ärger in der Oberliga: "Haltet die Fresse und geht morgen arbeiten!"

Clarholz-Pressesprecher Borgmann provoziert Weltmeister

Die Worte des Ex-Profis seien „großes Tennis eines deutschen Weltmeisters“, schrieb Borgmann. Mehr wolle er aber „dazu auch nicht schreiben, da der Abend nicht mehr so lang ist und morgen die Arbeit ruft“. Auch eine abschließende Botschaft an den Weltmeister hatte Borgmann noch auf Lager: „Erhol Dich morgen gut von den anstrengenden 90 Minuten heute.“

Bövinghausens Trainer Sebastian Tyrala wollte dem Disput keine allzu große Bedeutung beimessen. „Das muss man alles nicht so hoch hängen. Man muss auch sehen, was Kevin selbst die ganze Zeit abbekommt. Da ist es fast normal, dass er mal einen Spruch zurückdrückt“, so Tyrala, der früher selbst Profi war. Mit Überheblichkeit habe das Verhalten seines Spielers daher nichts zu tun.

Auch Borgmann ruderte später wieder zurück. „Ich hoffe, Kevin nimmt mir den Post nicht übel. Wir können uns gerne auch mal bei einem Getränk in einer seiner Lokalitäten dazu austauschen“, so der Clarholz-Pressesprecher gegenüber der Bild.

Großkreutz schießt via Instagram zurück

Großkreutz hingegen zeigte sich auf Instagram weiter mächtig in Angriffslaune und teilte gegen Pressesprecher Borgmann aus: „Du hast es jetzt in die Zeitung geschafft - Herzlichen Glückwunsch. Eigentlich wollte ich dazu gar nichts sagen, weil es so lächerlich ist, aber ganz ehrlich, mit dir soll ich noch zusammen was trinken gehen?! Der irgendwas in die Öffentlichkeit packt. Und andere gehen auch noch darauf ein???!!! Niemals, Sorry“.