"Mané würde Salah lebendig auffressen“ -Patrice Evra über FIFA23-Bewertung der Ex-Liverpool-Stars

Nun sind die beiden Stürmer, die durch den Gewinn von Champions League und Meisterschaft zu Reds-Ikonen wurden, also Rivalen, auch wenn sie in der Königsklasse noch nicht aufeinandertrafen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Zusammen in Liverpool bildeten sie einen furchteinflößenden Angriff, wobei Salah deutlich mehr Tore erzielte als Mané. Doch wer von den beiden ist eigentlich der schnellere Spieler?

Evra: „Mané ist schneller als Salah“

„Mané ist schneller als Salah. Er würde ihn in einem Rennen schlagen. Er würde ihn lebendig auffressen“, sagte Evra auf seinem YouTube -Kanal. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Wie auch immer: Beiden Stürmern scheint die Trennung nicht gut bekommen zu haben. Während Salah bislang nur auf drei Saisontreffer in der Premier League kommt, wackelt Manés Stammplatz bei den Bayern derzeit sogar.

„Ich habe es vom ersten Tag an gesagt“, schrieb Merson in seiner Kolumne für Sky Sports. „Der Kerl schießt große, große Tore - sprich: erste Tore, Ausgleichstreffer, Siegestore in den letzten Minuten, große Tore.