NFL: New England Patriots unterliegen Chicago Bears - Equanimeous St. Brown stark, Horror-Comeback für Mac Jones

Star-Quarterback Mac Jones erlebt während seines Comebacks für die New England Patriots bei der Pleite gegen die Chicago Bears einen Abend zum Vergessen. Dagegen brilliert Equanimeous St. Brown.

Equanimeous St. Brown gewinnt mit Bears bei Patriots

Bei seinem Comeback nach drei Partien währender Verletzungspause (Sprunggelenk) schenkte Head Coach Bill Belichik seinem Star-Playmaker Regisseur von Beginn an das Vertrauen, musste aber schnell einsehen, dass Jones hoffnungslos überfordert war. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Folge: Der 24-Jährige erntete Buhrufe von den eigenen Fans nach zwei Drives ohne First Down und einer Interception, wurde Anfang des zweiten Viertels von Bailey Zappe abgelöst, der Jones auch zuletzt schon vertreten hatte. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Regeln im Football)

Comebacker Jones ausgebuht - Zappe übernimmt und überzeugt

Doch die Bears konterten umgehend, gingen ihrerseits zur Halbzeit wieder mit 20:14 in Front und ließen auch danach nicht mehr viel anbrennen.

Beide Teams stehen nach sieben Spielen nun bei drei Siegen und vier Niederlagen. Während die Bears im Rennen um die Playoff-Plätze in der NFC North den Green Bay Packers auf die Pelle rücken, sind die Patriots in der AFC East Schlusslicht hinter den Buffalo Bills, den New York Jets und den Miami Dolphins.