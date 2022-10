WM 2022: BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko auf geheimer Flick-Liste

Der DFB hat einen vorläufigen und 55 Mann starken WM-Kader an die FIFA geschickt. Auch Youssoufa Moukoko befindet sich auf der Liste - und könnte daher in Katar dabei sein.

Die WM in Katar startet in knapp vier Wochen - und so langsam wird es für die Kandidaten des DFB-Teams kribbelig, ob sie es in den Kader von Bundestrainer Hansi Flick schaffen.