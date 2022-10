Niklas Süle glänzt als Rechtsverteidiger für den BVB - bald auch bei Hansi Flick?

„Der Name Sülinho kommt nicht von ungefähr“, erklärte der BVB-Offensivspieler am Samstag auf SPORT1 -Nachfrage.

Niklas Süle mit starken Werten beim BVB

Als Rechtsverteidiger hatte Ex-Bayern-Star Süle das erste Tor mustergültig vorbereitet, das zweite eiskalt selbst erzielt. Auch sonst glänzte der 27-Jährige an jenem Nachmittag, gewann 70 Prozent seiner Zweikämpfe, war insgesamt 110-mal am Ball.

„Niklas ist wirklich - das sieht man ihm manchmal gar nicht so an - technisch hochversiert. Er zeigt im Training manchmal ganz andere Facetten, als man sie aus den Spielen kennt“, schwärmte Brandt über seinen Mitspieler, der bereits beim 2:2-Remis gegen den FC Bayern auf der rechten Verteidiger-Position gespielt hatte.

Hofmann verletzt - Süle eine Option?

Diese Alternative ist nun vielleicht so dringend wie nie. In den Nations-League-Partien gegen Ungarn und England spielte Süle als Innenverteidiger - nichts, was in Stein gemeißelt scheint nach dem Auftritt gegen Stuttgart.