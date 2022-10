Cristiano Ronaldo: Heute Tag der Entscheidung bei Manchester United

Nach Informationen des englischen Boulevardblatts The Sun wird der Superstar nach seiner Suspendierung wegen einer verweigerten Einwechslung am Dienstag auf dem Trainingsgelände erwartet.

Ronaldo müsse sich bei Trainer Erik ten Hag in einer Krisensitzung entschuldigen, schreibt das Blatt und ruft den „Ron D-Day“ aus .

Showdown zwischen Cristiano Ronaldo und Trainer ten Hag

Sollte CR7 nicht einsichtig sein, bleibe er weiterhin bis auf unbestimmte Zeit suspendiert. Da alle Spieler nach dem 2:0-Erfolg gegen Tottenham am Montag frei bekommen hatten, komme es entsprechend erst am Dienstag zum „Showdown“ zwischen dem aufmüpfigen Profi und seinem Coach. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Der 37 Jahre alte Ronaldo spielt bei United in dieser Saison nur eine untergeordnete Rolle. In der Premier League stand der fünfmalige Weltfußballer nur zwei Mal in der Startelf.