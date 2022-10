NFL: Gehirnerschütterung? So geht es Amon-Ra St. Brown

An seinem 23. Geburtstag verkündet Dan Campbell, Headcoach der Detroit Lions, dass sich der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung beim Wider Receiver der Lions nicht bewahrheitet hat. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Bei der 6:24-Pleite der Lions gegen die Dallas Cowboys musste Detroits Nummer 14 bereits im ersten Viertel nach einem harten Hit von Dallas Linebacker Anthony Barr vom Feld und in das Untersuchungszelt an der Seitenlinie. Im Anschluss kam der Deutsch-Amerikaner in das Concussion-Protokoll, womit das Spiel für ihn beendet war. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)