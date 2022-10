Premier League: Ex-Arsenal-Trainer Unai Emery folgt auf Gerrard

Der englische Premier-League-Klub Aston Villa hat einen prominenten Nachfolger für den vor wenigen Tagen entlassenen Teammanager Steven Gerrard gefunden. Wie der Klub aus Birmingham am Montagabend bestätigte, übernimmt Unai Emery das Traineramt beim Tabellen-14. Demnach bezahlt Aston Villa die Ausstiegsklausel in Höhe von sechs Millionen Euro, um den Spanier vom FC Villarreal loszueisen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Emery wird seine Arbeit am 1. November aufnehmen, nachdem letzte Details geklärt sind. Liverpool-Legende Gerrard hatte im November 2021 den Trainerposten bei Aston Villa übernommen und war nach einem schwachen Saisonstart in der vergangenen Woche gefeuert worden . Englische Medien hatten auch Thomas Tuchel als Nachfolger ins Spiel gebracht.

Emery hat bereits Erfahrung in der Premier League gesammelt, von 2018 bis 2019 trainierte er den FC Arsenal. Dazu kommen ein Engagement bei Paris St. Germain und drei Titel in Folge in der Europa League mit dem FC Sevilla (2014 bis 2016). Seit 2020 trainierte der 50-Jährige den FC Villarreal, mit dem er in der vergangenen Saison den FC Bayern aus der Champions League gekegelt hatte. 2021 hatte er auch mit Villarreal die Europa League gewonnen. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)