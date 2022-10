Barca-Präsident Laporta wollte angeblich Andrea Pirlo als Trainer - Veto der Spieler?

Wollten Barca-Spieler Andrea Pirlo nicht?

Wie die Sport berichtet, soll Joan Laporta in Pirlo Parallelen zu Frank Rijkaard gesehen haben, den er 2003 in seiner ersten Amtszeit zum Cheftrainer machte. Der Niederländer leitete insgesamt fünf Jahre die Geschicke in Katalonien und gewann dabei die Champions League und zweimal die spanische Meisterschaft.

Xavi kehrte 2021 zu Barca zurück

Allerdings scheiterte Xavi mit dem FCB auch in der Champions League-Gruppenphase und stieg in die Europa League ab - was ihm in diesem Jahr ebenfalls droht. Ein Sieg des FC Bayern am Mittwoch im Camp Nou würde das Aus der Katalanen in der Königsklasse bedeuten. (Champions League: FC Barcelona vs. FC Bayern, Mittwoch ab 21:00 Uhr im Liveticker)