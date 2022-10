FIFA 23: Der beste Trading-Tipp! So verdient ihr schnell und einfach Münzen

Auch in FIFA 23 erfreut sich Ultimate Team wieder großer Beliebtheit. Wir zeigen euch, wie ihr schnell und einfach viele Münzen erwirtschaften könnt, um im beliebten Modus noch mehr Spaß zu haben.

Mit diesem Leitsatz lässt sich der Ultimate-Team-Modus in FIFA 23 perfekt beschreiben. Wer das virtuelle Sammelkartenspiel wirklich genießen will, der benötigt reichlich Münzen (Ingame-Währung), um der eigenen SBC-Sucht nachzugehen oder sich die besten Meta-Karten leisten zu können.

Doch die erfahrenen Zocker wissen, nur durch das Erspielen von Rewards kommt man seinem Dreamteam rund um Ikonen wir Pele oder R9 nur in winzigen Schritten näher - außer man zählt zu den unverschämten Glückspilzen, die durch Packluck an das große Geld kommen.

Die Überteuert-Verkaufen-Methode

Der Klassiker unter den Trading-Methoden funktioniert so einfach wie er klingt. Beim „Überteuert Verkaufen“ (ÜV) werden die Spieler zu einem Preis angeboten, der deutlich über dem eigentlichen Marktwert liegt. Auf den ersten Blick sorgt die Vorgehensweise bei Einsteigern zwar für eine gewisse Skepsis, doch Fakt ist, sie erfreut sich seit Jahren größter Beliebtheit und klappt bestens. Trotzdem sollten gewisse Punkte beachtet werden.

Das betrifft in erster Linie die richtige Auswahl. Am besten eignen sich FUT-Karten, die aufgrund ihrer Werte häufig gespielt werden, von der Community gehyped werden, sich für SBCs nutzen lassen oder eine Spezialversion erhalten haben. Wichtig ist, dass die 100 Plätze eurer Transferliste dauerhaft mit 100 verschiedenen Spielern besetzt sind, die ihr stündlich in einem Pulk anbietet. Passende Chemistry Styles sowie umgeformte Positionen erleichtern die Methode.