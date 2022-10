Training mit Martina Hingis - deutsches Tennis-Wunderkind Stusek sorgt für Furore

Lego-Match! So verabschieden die US-Open Federer

Im deutschen Frauen-Tennis klaffte eine Lücke hinter der goldenen Generation um Angelique Kerber. Jule Niemeier sorgt bereits für positive Schlagzeilen auf der WTA-Tour. Auf der ITF-Tour spielt sich derweil ein Talent in den Vordergrund, das erst 14 Jahre alt ist.

Beim Hamburg Ladies & Gents Cup, einem kleinen Turnier der ITF-Tour, schaffte sie es durch zwei Siege prompt in das Hauptfeld. Unter anderem besiegte Stusek in der zweiten Qualifying-Runde die 19-jährige Eszter Meri aus der Slowakei klar in zwei Sätzen (6:1, 6:0).