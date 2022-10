Nach Beleidigung gegen Boyd: Rostocker Fan stellt sich

Terrence Boyd wird bei der Partie des FCK in Rostock rassistisch beleidigt © Imago

Rostocks Fan stellt sich nach rassistischer Beleidigung gegen Kaiserslautern Terrence Boyd am vergangenen Samstag.

Der Rostocker Fußball-Fan, der Stürmer Terrence Boyd vom Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern beim Duell am Samstag rassistisch beleidigt hat, hat sich gestellt und die Tat gestanden. Dies bestätigte Hansa Rostock am Montag. Gegen den Fan werde „ein Stadionverbotsverfahren“ eingeleitet, es handle sich nicht um einen der drei Capos in der Kurve, „sondern um einem Fan direkt neben einem der Vorsänger-Podeste“, hieß es im Statement des Klubs. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Liga)