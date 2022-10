Pepi-Explosion in den Niederlanden! Tor-Rekord für Groningen - Augsburg-Plan geht voll auf

Ricardo Pepi spielt aktuell in den Niederlanden groß auf. Während er in Augsburg jegliche Torgefahr vermissen ließ, stellt er nun Rekorde auf. Die Leihe scheint sich für den US-Amerikaner zu lohnen.

Als einen der größten Fehleinkäufe aller Zeiten hatten ihn viele schon abgeschrieben. Wohl zu Unrecht, wie es mittlerweile erscheint, denn plötzlich explodiert Ricardo Pepi in Groningen.

Während der 19-Jährige beim FC Augsburg noch ziemlich fremdelte, blüht der US-Amerikaner während seiner Leihe beim FC Groningen in den Niederlanden so richtig auf.

Beim 4:2-Sieg über die eigentlich übermächtige PSV Eindhoven erzielte der 17-Millionen Stürmer den Dosenöffner zum 1:0, sein bereits sechstes Tor in den Niederlanden. Er ist nicht nur der treffsicherste Spieler im Team vom deutschen Trainer Frank Wormuth, er ist die Lebensversicherung des Klubs.

An sechs der vergangenen neun Liga-Tore war Pepi direkt beteiligt, während seiner sieben Einsätze für Groningen gelang dem Stürmer zusätzlich zu den sechs Treffern noch eine Vorlage, womit er bei sieben Scorer-Punkten in sieben Einsätzen liegt. Statistiken, die von denen aus seiner Bundesliga-Zeit nicht weiter entfernt sein könnten.