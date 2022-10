PSG: Bei diesen Zahlen wird einem schwindelig! Mbappé soll 630 Millionen in drei Jahren verdienen

Die französische Zeitung Le Parisien hat am Sonntag weitere Details über den Mega-Vertrag enthüllt, den PSG im vergangenen Mai mit Kylian Mbappé abgeschlossen hatte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)

Dieser könnte der höchste sein, der jemals im Profi-Sport abgeschlossen wurde. Der 23-Jährige erhält demnach insgesamt 630 Millionen Euro, wenn er das Trikot des amtierenden französischen Meisters auch in den kommenden drei Jahren trägt.

Mbappé übertrifft Messi und Neymar

Dem Bericht zufolge ist dieser exorbitante Betrag in mehrere wichtige Teile aufgeteilt: Ein Gehalt von 72 Millionen Euro brutto pro Saison. 180 Millionen Euro Vertragsprämie für die Verlängerung (aufgeteilt in drei Raten) und eine Treueprämie: 70 Millionen für den Verbleib in 2023, 80 Millionen für das Jahr 2024. Sollte er den Verein auch ein Jahr später nicht verlassen, erhält er weitere 90 Millionen.