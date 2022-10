Anzeige

Worlds 2022: Korea dominiert alles und jeden Worlds 22: Korea & der Rest der Welt

Kann Faker wieder zum wichtigsten Spieler der Worlds avancieren? © Riot Games

Florian Merz

Am vergangenen Wochenende wurden in New York die Viertelfinalspiele der League of Legends World Championship ausgespielt. Und, wie könnte es auch anders sein, hat Korea alles und jeden dominiert.

Nachdem am Donnerstag mit Rogue der letzte westliche Vertreter aus dem Turnier ausschied, traf im Anschluss die Elite der LCK und LPL aufeinander: Royal Never Give Up gegen T1, DAMWON KIA gegen GEN G sowie EDward Gaming und DRX. Den Auftakt lieferten Rekordweltmeister T1 sowie der amtierende MSI-Champion RNG - und was für ein Auftakt das gewesen ist!

Das Comeback des Jahres?

Grundsätzlich lassen sich die drei Matches zwischen T1 und RNG in drei Kategorien gliedern: Taktisches Geplänkel, das vermeintliche Comeback des Jahres sowie eine klassische Kneipenschlägerei.

Während also Partie eins nur so von strategischen Spielzügen strotzte, bei denen keines der beiden Teams dem anderen auch nur einen Zentimeter des Rifts preisgeben wollte und T1 am Ende mit einer beinah fast schon klinischen Herangehensweise gewonnen hat, dürfte es für die meisten Zuschauer:innen Runde zwei gewesen sein, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.

Hier hatte RNG lange die Oberhand und lies T1 kaum Raum zum atmen. Der Rekordweltmeister wusste jedoch die wenigen Chancen, die sich den Spielern um Superstar Lee „Faker“ Sang-heyok bot, für sich zu nutzen, so geschehen unter anderem in der 30. Minute, als es den Koreanern gelang den Baron zu erschlagen. Der finale Wendepunkte sollte jedoch wenig später und beim Kampf um den Elder Drake erfolgen.

Obwohl Royal Never Give Up mit einem klaren Goldvorteil und der Drake Soul im Rücken in den Kampf zog, schaffte es T1 das Scharmützel für sich zu entscheiden. Während Faker in die Backline von RNG sprang und so für Unruhe sorgte, konnten Mun „Oner“ Hyeon-juns Viego sowie Lee „Gumayusi“ Min-hyeong auf Xayah den Sack zumachen.

Im Anschluss wirkte es so, als habe RNG den Siegeswillen verloren, versuchte aber in Partie drei zurückzukommen. Es entwickelte sich eine waschechte Kneipenschlägerei, die T1 am Ende zwar für sich entscheiden konnte, aber auf dem Weg zum Sieg einige Federn lassen musste.

Die weiteren Ergebnisse des Wochenendes:

GEN G vs. DAMWON KIA - 3:2

DRX vs. EDward Gaming - 3:2

Somit treffen im ersten Halbfinale T1 und LPL-Champion JDG aufeinander, während es GEN G in der zweiten Partie mit DRX zu tun bekommt. Diese finden kommendes Wochenende am Samstag sowie Sonntag statt.