Randale im Schalke-Block: Polizist wird schwer am Kopf verletzt

Nach der Auswärtsniederlage von Schalke 04 bei Hertha BSC ist es am Sonntag zu körperlichen Auseinandersetzungen im Gästeblock gekommen.

Dabei wurden ein Berliner Polizist schwer am Kopf verletzt, teilten die Behörden via Twitter mit. Der Polizist sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden.