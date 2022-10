DEU-Versammlung: Wagner einziger Kandidat

Der Stuttgarter Journalist Andreas Wagner ist der einzige Bewerber für die Wahl zum Präsidenten bei der Außerordentlichen Mitgliederversammlung der Deutschen Eislauf-Union (DEU) am Samstag in Dortmund. Die Medizinerin Larissa Vetter, die bei der Ordentlichen DEU-Mitgliederversammlung am 10. September zur neuen Präsidentin gekürt worden war, die Wahl aber nicht annahm, verzichtet am Wochenende auf eine erneute Kandidatur.