Schalke 04: Woran der Deal mit Thomas Reis scheitern könnte - Bochum als Spielverderber?

Schalke 04 will zeitnah seinen neuen Chefcoach vorstellen. Nach SPORT1-Informationen bahnt sich eine Einigung mit Thomas Reis an. Zum Spielverderber könnte ausgerechnet wieder der VfL Bochum werden.

Rouven Schröder wollte sich nicht in die Karten schauen lassen.

„Viele, viele Trainer“ würden sich für Schalke 04 interessieren, erklärte der Sportdirektor der Königsblauen am Rande der 1:2-Pleite bei Hertha BSC .

Schalke-Gespräche mit Reis

Was so geheimnisvoll klingt, wird nach SPORT1-Infomationen immer wahrscheinlicher: Ex-Bochum-Coach Thomas Reis, um den es noch im Sommer ein Hin und Her gegeben hatte, soll den Pott-Klub übernehmen.