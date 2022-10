Human Rights Watch: Festnahmen von LGBT-Personen in Katar

Dies geht aus einem Bericht von Human Rights Watch (HRW) hervor. Demnach habe die Menschenrechtsorganisation zwischen 2019 und 2022 „sechs Fälle von schweren und wiederholten Schlägen und fünf Fälle von sexueller Belästigung in Polizeigewahrsam“ dokumentiert. Die katarische Regierung wies die Vorwürfe zurück.

"Nur wenige Wochen vor der Weltmeisterschaft schlagen LGBT-Personen wegen der Übergriffe der Sicherheitskräfte Alarm", sagte HRW-Expertin Rasha Younes, die vor dem Turnierstart am 20. November auch den Weltverband in die Pflicht nahm: "Die katarische Regierung sollte diese Übergriffe sofort beenden und die FIFA sollte die katarische Regierung dazu drängen, langfristige Reformen zu gewährleisten, die LGBT-Menschen vor Diskriminierung und Gewalt schützen."

Erzwungene Erklärungen? Katar weist Vorwürfe zurück

Nach HRW-Angaben wurden vier Transgender-Frauen, eine bisexuelle Frau und ein schwuler Mann befragt. Alle sagten demnach aus, dass sie in einem unterirdischen Gefängnis festgehalten worden seien. Dort sei es "von Ohrfeigen bis hin zu Tritten und Schlägen, bis sie bluteten", gekommen, schrieb HRW. Zudem gaben die Personen an, gezwungen worden zu sein, Erklärungen zu unterschreiben, in denen sie sich verpflichteten, "unmoralische Aktivitäten einzustellen". Der jüngste Fall sei im September aufgetreten.