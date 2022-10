Ganz böses Omen für FC Bayern? Dieser Schiedsrichter pfeift Barcelona-Spiel

Der FC Bayern trifft in der Vorrunde der Champions League erneut auf den FC Barcelona. An den Schiedsrichter haben die Münchner schlechte Erinnerungen.

Der britische Schiedsrichter Anthony Taylor wird das prestigeträchtige Duell des FC Bayern mit dem FC Barcelona am Mittwoch in der Champions League leiten.

Vor allem an das vergangene Aufeinandertreffen mit Taylor dürfte der deutsche Rekordmeister ganz schlechte Erinnerungen haben - der 44-Jährige war beim bitteren 0:1 im Viertelfinale der Vorsaison gegen Villarreal an der Pfeife. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Die knappe Pleite - die deutlich höher hätte ausfallen können - bedeutete nach dem 1:1 im Rückspiel das Aus in der Königsklasse. An der Leistung des Schiedsrichters lag es zwar nicht, dass Bayern im ersten Duell mit dem spanischen Erstligisten eine ganz schlechte Figur abgegeben hatte.

Verweigerte Taylor Bayern einen Elfmeter?

Dennoch war der Unparteiische am Ergebnis nicht völlig unbeteiligt, in der Nachspielzeit entschied er sich in einer strittigen Szene gegen einen Elfmeter für die Münchner. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)