Darts: Schindler, Clemens und Co. scheitern früh bei Players Championships 27 - Cross holt Titel

Beim Darts Players Championship 27 schafft erneut kein Deutscher den Sprung in die dritte Runde. Besonders bitter verläuft das Turnier in Barnley für Max Hopp und Gabriel Clemens.

Beim Darts Players Championship 27 im englischen Barnsley verpassten Martin Schindler und Co. den Einzug in die dritte Runde. Besonders knapp war es bei Schindler.

Dabei hatte der 26-Jährige, der am Donnerstag in der dritten Runde stand, beim Stand von 5:4 die Siegchance. Er checkte jedoch 72 Punkte Rest nicht, sodass der Waliser ausgleichen und sich wenig später den Sieg sichern konnte.

Clemens und Hopp mit früher Niederlage

In der zweiten Runde mussten ebenfalls Florian Hempel und Ricardo Pietreczko die Segel streichen. Hempel gewann zum Auftakt mit 6:4 gegen Boris Krcmar, ehe er beim 1:6 gegen Martin Lukeman wegen seiner schwachen Doppel-Quote von 18 Prozent ausschied.

Pietreczko, der am Freitag José de Sousa überraschend bezwungen hatte, startete mit einem 6:2-Triumph über Ross Montgomery ins Turnier. In seinem zweiten Match spielte er einen starken 97er Average gegen Brendan Dolan, traf aber lediglich drei seiner elf Versuche auf ein Doppelfeld. So verlor er mit 3:6.