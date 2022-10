Bundesliga: Bleibt Bellingham in Dortmund? Jubel macht Hoffnung

Beim 5:0-Erfolg gegen den VfB Stuttgart avanciert Jude Bellingham zum „Man of the Match“. Mal wieder. Bleibt der Engländer wohlmöglich beim BVB?

Kehl hofft auf Bellingham-Verbleib

„An dem Interesse, das an ihm womöglich mal aufkommen wird, ändert das alles nichts. Er kann sich bei uns entwickeln, er kann hier bei uns die nächsten Schritte machen, so, wie er das auch in dieser Saison schon getan hat.“