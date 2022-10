Bahnrad-WM: DBS-Team holt sechs Medaillen

Silber ging an Neuling Fabian Döring sowie an Thomas Ulbricht auf dem Tandem mit Pilot Robert Förstemann. Das Duo sicherte sich zudem Bronze.

Senska war nach seinen dritten Plätzen im Scratch-Rennen, in der paralympischen Verfolgung und in der Gesamtwertung der Startklasse C1, "einfach mega glücklich, dass dieses Jahr noch so für mich endet. Dieses Abschneiden kam sehr überraschend für mich", sagte er. Bei der Straßen-WM war Senska wegen Knieproblemen ausgefallen.