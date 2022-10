Löw kritisiert Spieler und Trainer in Deutschland

Löw hinterfragt Trainer-Entscheidungen in der Bundesliga

Auch die vielen Trainerentlassungen in der Bundesliga stoßen Löw auf. "Grundsätzlich muss man sich fragen, ob die Vereine die Trainer so gut behandeln und ob die Vereinsphilosophie zum Trainertypus passt. In der Wirtschaft nimmt man sich für personelle Entscheidungen viel Zeit. Die vielen Entlassungen im Fußball sprechen nicht für das Rückgrat der Vereine", sagte er.