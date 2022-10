NFL: Bucs und Packers verlieren erneut - Chiefs gewinnen bei den 49ers

Die Woche 7 der NFL-Season hält weitere Überraschungen bereit – allen voran die strauchelnden Riesen mit ihren Star-Quarterbacks Aaron Rodgers und Tom Brady. Die Chiefs um Patrick Mahomes tun sich in der Neuauflage des Super Bowls LIV lange schwer.

Kansas City sicherte sich in Woche sieben der NFL dank Superstar Patrick Mahomes einen späten Sieg bei den San Francisco 49ers. Durch den 44:23-Erfolg stehen sie nach einer Niederlage in der Vorwoche bei 5 Siegen und 2 Niederlagen.

In der ersten Hälfte war es noch ein ausgeglichenes Spiel (13:14). Nach der Pause drehten die Chiefs und Mahomes (423 Yards, 3 Touchdowns) jedoch auf und sorgten für die Entscheidung.

Mahomes und Top-Receiver drehen auf

Die 49ers traten nach ihrem Blockbuster-Deal von vor ein paar Tagen erstmals mit Christian McCaffery an. Der Runningback verzeichnete acht Läufe für 38 Yards Raumgewinn.

Die Green Bay Packers mit Aaron Rodgers mussten derweil bei den Washington Commanders mit dem 21:23 bereits die dritte Niederlage in Serie eingestecken.

Den Start in die Saison hatte man sich bei den Green Bay Packers sicherlich anders vorgestellt. Bei den Washington Commanders setzte es in Woche sieben mit einem bitteren 21:23 eine Pleite, wodurch die Packers auf eine 3:4-Bilanz abrutschten und nun endgültig in der Krise stecken. Trotz einer zwischenzeitlichen 14:3-Führung gelang es den Packers nicht, den wichtigen Sieg einzufahren (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL).