Auszeichnung für Vettel nach USA-GP! Aston-Martin-Pilot brilliert als Fahrer des Tages in Austin

Sebastian Vettel begeistert in Austin mit einer überragenden Leistung. Der Aston-Martin-Pilot lässt sich auch von einem Patzer des Teams nicht stoppen. Vettel sammelt zuvor sogar Führungsrunden - und wird von den Fans für seinen Kampfgeist belohnt.

Was für ein Rennen von Sebastian Vettel!

Der Aston-Martin-Pilot ließ sich beim Großen Preis der USA auch von einem völlig verpatzten Boxenstopp seines Teams nicht aufhalten und kam nach starken Überholmanövern am Ende trotzdem noch auf dem achten Rang ins Ziel. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Die Formel-1-Fans belohnten Vettel dafür und wählten ihn erneut zu ihrem Fahrer des Tages. Der Deutsche hatte diese Auszeichnung bereits beim Rennen zuvor in Japan erhalten. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Vettel liegt in Austin zwischenzeitlich in Führung

Der von Platz 10 gestartete Vettel erwischte direkt einen guten Start und lag nach den Boxenstopps der Siegkandidaten zwischenzeitlich sogar in Führung. Vettel konnte damit in seiner Karriere die Marke von 3.500 Führungsrunden knacken. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Doch ein miserabler Boxenstopp, der Vettel extrem viel Zeit kostete, warf ihn weit zurück. „Natürlich haben wir damit den festen sechsten Platz verloren, aber man muss in dem Moment Geduld haben. Es darf nicht passieren, aber es ist passiert. Wir lernen daraus und ich hatte am Ende noch mehr Spaß“, sagte Vettel bei Sky .

Aston-Martin-Pilot liefert sich Duell mit Magnussen

In der letzten Runde lieferte er sich zudem noch ein spektakuläres Duell mit Mick Schumachers Haas-Teamkollegen Kevin Magnussen, was Vettel für sich entscheiden konnte und ihm am Ende Rang acht einbrachte. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)