Anzeige

Reus-Erbe mit emotionalem Tor bei Startelf-Comeback: Reyna beim BVB zurück Die schönsten Tränen des Spieltags

Bittere BVB-Nachricht: Saison-Aus für Reyna

Paul Beck

Nach langer Leidenszeit kehrt Giovanni Reyna in die BVB-Startelf zurück und erzielt sogleich sein erstes Tor nach der Verletzung. Unmittelbar nach dem Treffer überkommen den 19-jährigen die Emotionen. Über ein großes Talent, seinen schweren Weg zurück auf den Platz und seine Zukunft beim BVB.

Nach seinem Treffer gab es kein Halten mehr für Gio Reyna. Soeben hatte das BVB-Talent mit einem schönen Schlenzer die Dortmunder Führung gegen den VfB Stuttgart auf 3:0 erhöht (Jude Bellingham stellt gegen Stuttgart Tor-Rekord auf).

Der US-Amerikaner drehte jubelnd ab, rutschte auf den Knien, die Zeigefinger gen Himmel gestreckt.

Anzeige

Anschließend übermannten den 19-jährigen die Emotionen. Reyna legte sich bäuchlings auf den Rasen und vergrub das Gesicht in den Händen. So nahe ging dem Kreativspieler sein erstes Tor nach vielen Monaten Zwangspause, dass er einige Tränen verdrückte.

Für Reyna schließt sich mit diesem so bedeutsamen Treffer ein Kreis. Im April musste das Talent bereits in der ersten Spielminute aufgrund einer Muskelverletzung unter Tränen vom Platz – Gegner damals: ebenfalls der VfB Stuttgart („Es ist ein Drama“: Tränen-Abgang von Reyna nach Verletzung bei BVB-Spiel bei VfB Stuttgart).

Harte Zeit und der Hunger auf das Comeback

Die Verletzung erwies sich als äußerst hartnäckig. Monatelang musste Reyna pausieren und in der Reha schuften (Dortmund: Saison-Aus für Reyna, Hummels fehlt mehrere Wochen). Auch in dieser Saison hatte er noch mit den Folgen der langen Leidenszeit zu kämpfen. Das US-Talent musste aufgrund kleinerer Blessuren und Trainingsrückstand häufiger aussetzen und Geduld bewahren, als ihm lieb war.

Reyna gab nach dem Spiel einen Einblick in seinen schwierigen Kampf für ein Comeback: „Sehr viel harte Arbeit hinter den Kulissen, die die meisten Leute gar nicht sehen.“ Der unbändige Wille für ein Comeback hatte Reyna bei den täglichen 5-6-stündigen Reha-Schichten angetrieben.

„Ich weiß nicht, ob das alle Leute schaffen würden. Man muss schon sehr hungrig sein und daran glauben, um zurückzukommen“, so das Talent weiter. Nun bleibt zu hoffen, dass es für Reyna auch weiterhin bergauf geht.

„Die Dortmund-Woche“, der SPORT1 Podcast zum BVB: Alle Infos rund um Borussia Dortmund - immer dienstags bei SPORT1, auf meinsportpodcast.de, bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

Verantwortliche bleiben vorsichtig

Beim BVB ist man vorsichtig geworden ob der bereits prall gefüllten Krankenakte des 19-jährigen.

Anzeige

Auch darum schickten Trainer Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem Spiel bereits erste Wünsche für die Zukunft hinterher. „Wir wünschen uns, dass er gesund bleibt, weil er uns dann viele Optionen gibt im vorderen Bereich“, sprach Kehl aus, was viele Dortmunder denken dürften (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga).

SPORT1-Experte Stefan Effenberg schlug im STAHLWERK-Doppelpass in die gleiche Kerbe: „Das hat mich richtig gefreut. Ich hoffe, dass er jetzt verletzungsfrei bleibt.“

„Neuzugang“ Reyna eröffnet Optionen

Doch im Vordergrund stand bei allen Beteiligten die Freude über das emotionale Startelf-Comeback Reynas. „Erster Startelfeinsatz, erstes Tor, eine energiegeladene Leistung der Mannschaft, ein richtig guter Tag“, fasste Reyna den aus seiner Sicht rundum gelungenen Nachmittag zusammen.

1017029100

Trainer Edin Terzic zeigte sich ebenfalls hochzufrieden über die Rückkehr seines Offensivspielers. Der Coach lobte dessen Fähigkeiten zum Kombinieren auf engem Raum sowie die Variabilität von Reyna, der sowohl im Zentrum als auch auf der Außenbahn spielen kann.

Terzic sieht Reyna am ehesten „zwischen den Ketten […], wo er aufdrehen und kombinieren kann.“ Reyna ist für den Trainer nach seinem langen Ausfall wie ein gefühlter Neuzugang und eröffnet dem Coach ganz neue Möglichkeiten im Offensivbereich.

Reus-Erbe sucht seinen Platz im BVB-Team

Langfristig sieht man Reyna in Dortmund als den Erben von Kapitän Marco Reus an (Giovanni Reyna soll beim BVB als Nachfolger von Marco Reus aufgebaut werden). Der US-Nationalspieler soll Reus in Zukunft als Zehner ersetzen und das BVB-Spiel prägen. Die Anlagen dafür bringt Reyna in jedem Fall mit. Nun muss er darauf hoffen, dass ihm seine Verletzungsanfälligkeit keinen Strich durch die Rechnung macht.

Gio Reyna soll beim BVB in die Fußstapfen von Kapitän Marco Reus treten

Anzeige

Vorerst hat sich Reyna zurückgekämpft. Während seines langen Ausfalls hat sich beim BVB viel getan. Die Konkurrenz im Offensivbereich ist durch die Neuverpflichtung Karim Adeyemi und den aufstrebenden Youngster Youssoufa Moukoko nicht kleiner geworden. Zudem sitzt nicht mehr Marco Rose, der große Stücke auf Reyna hielt, sondern Terzic auf der Trainerbank.

Reyna ging bei der Transferoffensive des BVB und dem Trainerwechsel in der öffentlichen Wahrnehmung etwas unter. Dabei deutete er schon in der Vergangenheit sein riesiges Potenzial an.

Reyna mit Kampfansage

Verstecken muss sich Reyna keineswegs, wie er mit seiner guten Leistung am Samstag bewiesen hat. Bleibt er gesund, so werden sie in Dortmund viel Freude an diesem großen Talent haben (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga).

Der 19-jährige kündigte nach dem 5:0-Sieg gegen den VfB an, dass er „in ein paar Wochen bei 110 Prozent“ sei. Beim BVB hätten sie sicherlich nichts dagegen.

Alles zur Bundesliga auf SPORT1:

"Aki" Watzke und sein Ziel: Besser sein als der Rekordmeister

Anzeige