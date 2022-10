La Liga: Verletzungsschock von Sergi Roberto überschattet Barca-Kantersieg

Die Katalanen haben den 4:0-Sieg gegen Athletic Bilbao wohl teuer bezahlt. In der 83. Minute klärte Rechtsverteidiger Sergi Roberto erfolgreich vor seinem Gegenspieler Alex Berenguer den Ball, ehe er sich sofort an die linke Schulter fasste und den Arm hob. Bei der Grätsche blieb der Spanier mit seinem linken Arm im Rasen hängen und musste unter Tränen vom Platz abtransportiert werden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

Wie lange der Rechtsverteidiger ausfallen wird, bleibt abzuwarten. Den Kracher in der Champions League am Mittwoch gegen den FC Bayern dürfte Roberto definitiv verpassen.

Ousmane Dembélé brachte die Katalanen gegen von Anfang an hilflose Basken in der 12. Minute in Führung, ehe der Pechvogel des Abends Sergi Roberto nur sechs Minuten später auf 2:0 erhöhte. Robert Lewandowski machte in der 22. Minute mit dem 3:0 alles klar.