Serie A: Osimhen wird zum Napoli-Matchwinner

Victor Osimhen schießt Napoli zum Sieg in Rom © Imago

Der SSC Neapel bleibt dank Victor Osimhen Tabellenführer der Serie A. Die Süditaliener bezwingen die AS Rom.

Spitzenreiter SSC Neapel bleibt in der italienischen Fußball-Meisterschaft als einzige Mannschaft ungeschlagen. Ohne den nicht zum Einsatz gekommenen Deutschen Diego Demme feierten die Süditaliener am elften Spieltag durch ein 1:0 (0:0) beim Mitverfolger AS Rom ihren neunten Saisonsieg und verteidigten damit ihren Drei-Punkte-Vorsprung auf Meister AC Mailand (4:1 gegen Aufsteiger AC Monza). (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Serie A)