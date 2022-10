Anzeige

Drama um Mick Schumacher beim USA-GP! Vettel zaubert in Austin bei Verstappen-Gala Drama um Schumacher! Vettel zaubert

Red-Bull-Gründer Mateschitz tot

Beim Großen Preis der USA liefert Sebastian Vettel ein Mega-Rennen, obwohl er vom eigenen Team ausgebremst wird. Mick Schumacher hat großes Pech in Austin. Max Verstappen unterstreicht seinen WM-Titel mit einer Gala.

Viel Pech für die beiden deutschen Piloten in Austin!

Sowohl Sebastian Vettel als auch Mick Schumacher waren beim Großen Preis der USA glänzend unterwegs, als sie unverschuldet zurückgeworfen wurden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Bei Aston-Martin-Pilot Vettel, der kurz zuvor sogar Führungsrunden absolviert hatte und auf Kurs Top-6-Platz unterwegs war, klappte der zweite Boxenstopp überhaupt nicht und er fiel weit außerhalb der Punkteränge zurück. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Vettel zaubert - Schumacher wird abgeräumt

Doch Vettel gab nicht auf, überholte einen Piloten nach dem anderen und staubte am Ende als Achter doch noch WM-Punkte ab. In der letzten Runde lieferte er sich dabei noch ein spektakuläres Duell mit Schumachers Teamkollegen Kevin Magnussen, was Vettel für sich entschied.

Schumacher, der so dringend WM-Punkte gebraucht hätte, hatte ebenfalls etwas Pech mit einem nicht idealen Boxenstopp und wurde dann auch noch von Nicholas Latifi getroffen. Der Williams-Pilot erhielt dafür eine Strafe.

Als Schumacher sowieso schon chancenlos im Hintertreffen war, bekam er zum Abschluss auch noch eine Fünf-Sekunden-Strafe aufgebrummt, weil er zu oft die Track Limits ignoriert hatte. Am Ende stand Rang 15. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)

Im Kampf um einen Stammplatz in der Saison 2023 beim US-Team Haas konnte der 23-Jährige damit - unverschuldet - erneut kaum Argumente sammeln.

USA-GP in Austin Verstappen schnappt sich Hamilton

Weltmeister Max Verstappen unterstrich derweil seine Dominanz und siegte nach einem späten Überholmanöver gegen Lewis Hamilton, obwohl er nach einem verpatzten Boxenstopp von Red Bull auf Rang drei zurückgefallen war. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Für Verstappen ist es bereits 13. Erfolg der laufenden Saison. Zwei Wochen nach dem Gewinn der Fahrer-WM steht drei Rennen vor Schluss damit auch Red Bulls erster Triumph im Team-Vergleich seit 2013 fest.

Seither hatte sich Mercedes achtmal in Folge zum Weltmeister-Rennstall gekrönt.

Hamilton will Verstappen verpetzen - Podest für Leclerc

Verstappen bewegte sich zum Ende hin allerdings auf einem schmalen Grat, da er bereits eine Schwarz-Weiße-Flagge wegen Track Limits gezeigt bekommen hatte. Hamilton funkte fortan mehrere mögliche Übertretungen des Niederländers, sah dabei aber selbst die Schwarz-Weiß-Flagge.

Den letzten Podestplatz holte sich Ferrari-Pilot Charles Leclerc, der Verstappens Teamkollege Sergio Pérez in Schach halten konnte.

Den großen Sieg widmete Verstappens Team nun dem am Samstag verstorbenen Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz. „Das war für Dietrich, ich habe da draußen alles gegeben“, sagte Verstappen nach der Zieldurchfahrt.

Fans und Fahrer würdigen Mateschitz vor Renn-Start

Vor dem Renn-Start würdigten Fans und Fahrer den Unternehmer aus Österreich mit einem Sonderapplaus, auf der digitalen Anzeige auf Start-und-Ziel war der Slogan „Danke, Didi“ zu lesen. Das Red-Bull-Team wollte seine Bestürzung in Motivation verwandeln und im Rennen Sieg und Team-Titel für Mateschitz erzielen.

Diese Absicht untermauerte Verstappen schon beim Erlöschen der Ampel. Der Niederländer erwischte einen Traumstart und schob sich im steilen Anstieg zur ersten Kurve an Sainz vorbei.

Das eigentliche Debakel für den Spanier nahm dort erst seinen Lauf: Hamilton touchierte den rechten Hinterreifen des Ferrari, dann crashte George Russell im zweiten Mercedes in die Seite von Sainz. Der Mitfavorit auf den Sieg musste seinen Wagen mit einem Wasserleck am Kühler in der Garage abstellen.

Verstappen kämpft mit Böen - heftiger Alonso-Crash

Während Vettel nach einem ebenfalls hervorragenden Start um ein starkes Ergebnis kämpfte, zog Verstappen an der Spitze davon. Größter Gegner des 25-Jährigen waren zunächst die Windböen entlang des Circuit of the Americas.

Diese hatte Verstappen wie auch den Re-Start nach der ersten Safety-Car-Phase im Griff. Unmittelbar nach der Wiederaufnahme des Rennens folgte nach einer schweren Kollision zwischen Vettel-Teamkollege Lance Stroll und Fernando Alonso (Alpine) die nächste Unterbrechung.

Verstappen klagte im Anschluss über die Fahrbarkeit seines Wagens, Verfolger Hamilton blieb in Schlagdistanz und setzte Red Bull mit einem weiteren Boxenstopp unter Druck. Verstappen reagierte, Probleme beim Wechsel seines linken Vorderrades warfen ihn aber weit zurück. „Wunderbar“, kommentierte Verstappen genervt.

Doch er setzte zur Aufholjagd an, näherte sich Hamilton nach und nach und zog sechs Runden vor Schluss am Briten vorbei.

