Darts Players Championship 28: Deutsches Quintett steht sich selbst im Weg

Bereits in seinem ersten Match zeigte Pietreczko, dass er an diesem Tag in guter Form war und besiegte Ryan Meikle, immerhin Halbfinalist des Vortages, mit 6:4. Danach ließ er auch John O‘Shea (6:2) und Luc Peters keine Chance (6:2). Als er im Viertelfinale auch noch Ross Smith mit 6:1 aus dem Turnier beförderte, war der größte Erfolg seiner bisherigen Karriere perfekt: Zum ersten Mal stand er in einem Halbfinale eines ProTour-Events.