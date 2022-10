Bundesliga: Übernimmt Thomas Reis jetzt doch auf Schalke?

Auf Schalke stehen finale Gespräche mit Thomas Reis an. SPORT1 klärt auf, wann in Gelsenkirchen die Entscheidung fallen soll.

„Viele, viele Trainer interessieren sich auch für Schalke, wir interessieren uns natürlich auch für ein gewisses Profil, haben aber auch da gesagt, dass wir natürlich nicht mit einem Profil durch die Welt rennen“, sagte Schröder am Sonntag am Rande der 1:2-Auswärtspleite bei Hertha BSC über die komplizierte Trainersuche. „Sowas machen wir intern - vollkommen klar. Wir wollen zeitnah diesen Trainer präsentieren.“

Das Auslaufen am Montag wird noch der bisherige Co-Trainer Matthias Kreutzer leiten, der am Sonntag in Berlin interimsweise auf der Bank saß. Das bestätigte Schröder. Der Pott-Klub könnte Reis schon am Dienstag präsentieren, auf Nachfrage wollte Schalke sich nicht äußern. (Effenberg: „Namen wie Tedesco nur Träumerei“)