Leichtathletik: Gina Lückenkemper kann Tränen nicht zurückhalten

Für Gina Lückenkemper war die Leichtathletik-Europameisterschaft in München in diesem Jahr ein voller Erfolg.

Thomas Müller wird ebenfalls ausgezeichnet

Lückenkemper selbst konnte ihre Freude über den Sportpreis kaum unterdrücken und fand auf der Bühne emotionale Worte: „Ich habe das alles immer noch nicht realisiert, was da im August passiert ist. Ich habe auch noch so ein bisschen Gänsehaut gehabt, als ich wieder in die Stadt reingefahren und am Olympiapark vorbeigefahren bin. Das ist schon nach wie vor der absolute Wahnsinn“, sagte sie freudenstrahlend.