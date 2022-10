Kreutzer vorerst weiter Schalke-Trainer

Interimstrainer Kreutzer von Schalke 04 wird nach dem bitteren 1:2 bei Hertha BSC aller Voraussicht nach auch das Training am Montagmorgen leiten.

Interimstrainer Matthias Kreutzer von Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 wird nach dem bitteren 1:2 (0:0) bei Hertha BSC aller Voraussicht nach auch das Training am Montagmorgen leiten. „Ich gehe ganz stark von Matthias Kreutzer aus“, sagte Sportdirektor Rouven Schröder nach der sechsten Pflichtspielniederlage in Serie. Der neue Chefcoach der Königsblauen soll in den nächsten Tagen vorgestellt werden.