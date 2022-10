Formel 1: Budget-Zoff - FIA vertagt Red-Bull-Gespräche wegen Tod von Mateschitz

Wegen der Überschreitung der Budgetgrenze in der vergangenen Saison wartet die Formel-1-Welt immer noch auf die FIA-Entscheidung. Nach dem Ableben von Dietrich Mateschitz werden weitere Gespräche jedoch erst einmal verschoben.

Deswegen hat sich die FIA auch entschieden, die Gespräche mit Red Bull wegen der Budgetüberschreitung in der vergangenen Saison vorerst auf Eis zu legen. Dies bestätigte Red Bull in einem Statement. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

F1-Zoff: Red Bull vor brisanter Entscheidung

Dies hätte allerdings den Vorteil, dass Red Bull keine Konstrukteurs- und Fahrerwertungspunkte abgezogen werden können. Der WM-Titel von Max Verstappen 2021 kann so also nicht in Gefahr geraten.