Schwimm-Weltcup in Berlin: Gose gewinnt über 800 m Freistil

Schwimm-Europameisterin Isabel Gose und Sarah Wellbrock sind beim Kurzbahn-Weltcup in Berlin zum Abschluss auf das Podium geschwommen. Gose sicherte sich am Sonntag über die 800 m Freistil in 8:14,88 Minuten den Sieg vor Wellbrock, Olympiadritte über 1500 m. Die 28-Jährige, die in der Hauptstadt ihr Comeback auf der internationalen Bühne gegeben hatte, schlug als Zweite an (8:23,07).