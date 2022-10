Premier League: Neuer Aufruhr bei United - zerstört ten Hag Ronaldos Denkmal?

Nächste Runde in der Posse um CR7! Mehrere Ex-Stars melden sich zu Wort – und schießen gegen Trainer Erik ten Hag. Welche Auswirkungen hat das auf den Trainer?

Manchester United kommt einfach nicht zur Ruhe. Nach dem Ärger um Cristiano Ronaldo und dessen Suspendierung durch Coach Erik ten Hag haben sich nun mehrere Ex-Stars, darunter die United-Legenden Roy Keane und Rio Ferdinand, klar gegen den Trainer positioniert. Die Debatte um die Beziehung zwischen Trainer und Superstar bei United hat damit erneut an Fahrt aufgenommen.

Auch Ronaldos ehemaliger Mitspieler Rio Ferdinand warb um Verständnis für den Portugiesen: „Die Art, ihn zu behandeln, ist anders als bei allen anderen. Ich sage nicht, dass er Recht hatte, aber es gibt manchmal besondere Spieler in einem Kader, für die die Dinge anders funktionieren.“

Ex-Liverpool-Kapitän sieht Ronaldo-Erbe in Gefahr

Mit Graeme Souness schaltete sich auch ein Ex-Liverpool-Kapitän ein und wurde in seiner Daily-Mail-Kolumne noch deutlicher: „Hier ist ein Spieler, der Manchester United an die Spitze geführt und für sie Tore erzielt hat, die lange in Erinnerung bleiben. Nun schaut, worauf dieser Verein ihn reduziert hat. Dies ist eine Situation, die ausschließlich von United verursacht wurde.“