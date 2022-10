Bundesliga: Mega-Patzer und VAR Dusel - Hertha gewinnt gegen Schalke 2:1

Schalke 04 befindet sich auch nach dem Rauswurf von Frank Kramer im freien Fall. Die schwer angeschlagenen Königsblauen verloren unter Interimscoach Matthias Kreutzer am Sonntag das Krisen-Duell der Bundesliga bei Hertha BSC mit 1:2 (0:0). (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Nach der sechsten Pflichtspielniederlage in Serie stürzten die Knappen auf Rang 18 ab.

„Wir sind als Aufsteiger in die Bundesliga gekommen, und jedem war klar, was uns erwartet“, sagte Kreutzer. „Hertha gewinnt heute mit Glück. Es waren zwei unglückliche Aktionen, die Mannschaft kann auf der Leistung aufbauen. Wir hätten einen Punkt mitnehmen müssen, deswegen sind wir so niedergeschlagen. Aber wir kommen da raus.“