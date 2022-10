Max Kruse: Kurioser Besuch auf der Erotikmesse - während Bundesliga-Spiel des VfL Wolfsburg

Am Samstag besuchte Kruse jedenfalls lieber die Erotik-Messe Venus in Berlin. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Was genau das Ehepaar auf der Messe erlebt hat, wird bald in einem neuen YouTube-Video zu sehen sein. Dort zeigt sich Kruse jeden Donnerstag zusammen mit seiner Frau in seiner Serie „Die Kruses“.