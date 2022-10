Union-Überflieger stürzen in Bochum ab

Tief im Westen sind die Überflieger von Union Berlin ins Trudeln geraten. Nach fünf Pflichtspielsiegen in Folge unterlag der Tabellenführer beim bisherigen Schlusslicht VfL Bochum mit 1:2 (0:1). Nach der zweiten Saisonniederlage in der Bundesliga schrumpfte der Vorsprung der Eisernen auf den wiedererstarkten Rekordmeister Bayern München auf einen Punkt.

Die Berliner, die am Donnerstag in der Europa League gegen Braga um den Einzug in die K.o.-Runde spielen, ließen ihre gewohnte Effektivität vermissen. Milos Pantovic (78.) scheiterte gegen seinen Ex-Klub mit einem Foulelfmeter an VfL-Keeper Manuel Riemann. Zu spät (90.+3) gelang Pantovic der Anschlusstreffer.