Tabellenführer Union Berlin kassiert in Bochum zweite Saisonpleite - Hofmann und Holtmann treffen

Ausgerechnet beim Tabellenletzten VfL Bochum kassiert Union Berlin seine zweite Pleite in der Bundesliga. Trotzdem bleiben die Eisernen an der Tabellenspitze.

Nach fünf Pflichtspielsiegen in Folge unterlag der Tabellenführer beim bisherigen Schlusslicht VfL Bochum mit 1:2 (0:1). Für Unions Rani Khedira war die Niederlage „unnötig, ärgerlich“, Christopher Trimmel sprach dem Kontrahenten ein großes Lob aus: „Bochum hat es sehr gut gemacht heute, das muss man einfach so sagen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Hofmann und Holtmann treffen für Bochum

Die Berliner, die am Donnerstag in der Europa League gegen Braga um den Einzug in die K.o.-Runde spielen, ließen ihre gewohnte Effektivität vermissen. Milos Pantovic (78.) scheiterte gegen seinen Ex-Klub mit einem Foulelfmeter an VfL-Keeper Manuel Riemann. Zu spät (90.+3) gelang Pantovic der Anschlusstreffer.