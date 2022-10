BBL: Alba und Rostock weiter makellos

Der deutsche Basketballmeister Alba Berlin bleibt in der Bundesliga ungeschlagen - hat an der Tabellenspitze aber weiter einen unerwarteten Begleiter.

Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin bleibt in der Bundesliga ungeschlagen - hat an der Tabellenspitze aber weiterhin einen unerwarteten Begleiter: Auch Aufsteiger Rostock Seawolves gelang am Sonntag der vierte Sieg im vierten Spiel. Alba schlug die MLP Academics Heidelberg mit 78:70 (33:30), bester Werfer der Berliner war Yovel Zoosman mit 18 Punkten.