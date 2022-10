3. Liga: SC Verl – FC Erzgebirge Aue, 3:2 (2:1)

Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 1.175 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Marvin Stefaniak war es, der in der vierten Minute zur Stelle war. Verl zeigte sich wenig beeindruckt. In der neunten Minute schlug Mael Corboz mit dem Ausgleich zurück. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Cyrill Akono in der 16. Minute. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung des SC Verl in die Kabine. Wenig später kamen Maximilian Thiel und Borys Tashchy per Doppelwechsel für Tom Baumgart und Lenn Jastremski auf Seiten von Aue ins Match (60.). Mit Nicolas Sessa und Akono nahm Michel Kniat in der 64. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Yari Otto und Joel Grodowski. Zu allem Überfluss musste Erik Majetschak vom FC Erzgebirge Aue mit Gelb-Rot vom Platz (66.). Otto beförderte das Leder zum 3:1 von Verl über die Linie (70.). Carsten Müller wollte Aue zu einem Ruck bewegen und so sollten Nico Gorzel und Alexander Sorge eingewechselt für Dimitrij Nazarov und Ulrich Taffertshofer neue Impulse setzen (75.). In der 82. Minute brachte Tashchy den Ball im Netz des SC Verl unter. Am Ende behielt Verl gegen den FC Erzgebirge Aue die Oberhand.