BBL: ALBA blickt in den Abgrund - und dann kommt Olinde

Am vierten Spieltag der BBL rettet ALBA Berlin die weiße Weste. Aber gegen Heidelberg müssen die Hauptstädter lange zittern und brauchen einen überragenden Louis Olinde.

Was für ein Fight!

Im Heimspiel gegen die MLP Academics Heidelberg wahrt ALBA Berlin mit einem 78:70-Heimsieg am vierten Spieltag der BBL seine weiße Weste. Aber in einem Duell, das vor allem von den Defensivreihen bestimmt wurde, ließen sich die Gäste zu keinem Zeitpunkt abschütteln. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)

Zu Beginn des vierten Viertels - ALBA führte mit lediglich einem Punkt (49:48) - holten sich die Academics per Dreier sogar erstmals seit dem zweiten Viertel wieder die Führung zurück. Danach übernahm aber Berlin wieder das Kommando - und das vor allem in Form von Louis Olinde. Der 24-Jährige ersetzte die fehlenden Spielmacher beim Meister, der unter anderem auf Maodo Lo verzichten musste, hervorragend. Mit sieben Assists stellte er einen Karrierebestwert auf.

„Das kommt automatisch“, sagte Olinde nach dem Spiel und fügte hinzu: „Ich habe es mir nicht explizit vorgenommen, aber das kommt, wenn Mo und die anderen nicht auf dem Feld stehen.“ Aber auch defensiv konnte sich sein Team an diesem Tag auf die Nummer 19 verlassen.

Louis Olinde wird zum Matchwinner

„Wir machten am Ende Fehler in der Verteidigung. ALBA ist ein Team, das das bestraft“, versuchte sich Heidelbergs Coach Joonas Iisalo nach dem Spiel in einer Erklärung: „Wir hatten die Chance zu gewinnen, aber es hat nicht gereicht.“