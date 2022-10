Vor über 21.000 Zuschauern: Wolfsburg schlägt Bayern

Der VfL Wolfsburg hat in der Frauen-Bundesliga eine erste Duftmarke gesetzt und den Konkurrenten FC Bayern niedergerungen.

Der Titelverteidiger gewann am 5. Bundesliga-Spieltag 2:1 (1:0) gegen den Vizemeister der vergangenen Saison. Durch den Sieg vor der VfL-Rekordkulisse von 21.287 Zuschauern haben die Niedersachsen in der frühen Saisonphase bereits fünf Punkte Vorsprung auf die Bayern.

Die Fans sahen von Beginn an eine verbissen geführte Partie zwischen den beiden Mannschaft, die in den zurückliegenden zehn Jahren die Meisterschaft unter sich ausgemacht haben (sieben Titel für den VfL, drei für die Bayern). Auch die insgesamt elf deutschen EM-Fahrerinnen, die beim Anpfiff auf dem Platz standen, schenkten sich nichts.

Bühl sorgte eine Viertelstunde später für neue Spannung - und für einen offenen Schlagabtausch in der Schlussphase. In der 82. Minute traf Bayern-Stürmerin Jovana Damnjanovic per Kopf den Pfosten, auch danach waren die Münchnerinnen mehrmals dem Ausgleich nahe.