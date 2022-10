3. Liga: VfB Oldenburg – FC Ingolstadt 04, 0:3 (0:2)

Mit 0:3 verlor VfB Oldenburg am vergangenen Sonntag deutlich gegen den FC Ingolstadt 04. Pflichtgemäß strich der FCI gegen Oldenburg drei Zähler ein.

Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 3.905 Zuschauern bereits flott zur Sache. Pascal Testroet stellte die Führung von Ingolstadt her (10.). David Kopacz erhöhte den Vorsprung des Gasts nach 23 Minuten auf 2:0. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Der FC Ingolstadt 04 konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen bei der Elf von Trainer Rüdiger Rehm. Denis Linsmayer ersetzte Rico Preißinger, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Für ruhige Verhältnisse sorgte Marcel Costly, als er das 3:0 für den FCI besorgte (50.). Gleich drei Wechsel nahm VfB Oldenburg in der 57. Minute vor. Manfred Starke, Kebba Badjie und Rafael Brand verließen das Feld für Ayodele Adetula, Jakob Bookjans und Patrick Möschl. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Rüdiger Rehm, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Moussa Doumbouya und Justin Butler kamen für Patrick Schmidt und Testroet ins Spiel (67.). Letztlich fuhr Ingolstadt einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Für Oldenburg gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von acht Punkten aus sieben Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Die Gastgeber finden sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. Auf eine sattelfeste Defensive kann VfB Oldenburg bislang noch nicht bauen. Die bereits 23 kassierten Treffer zeigen deutlich, wo Coach Dario Fossi den Hebel ansetzen muss. Vier Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Oldenburg momentan auf dem Konto. VfB Oldenburg taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Der FC Ingolstadt 04 nimmt mit 25 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz ein. Prunkstück des FCI ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst neun Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Mit dem Sieg knüpfte der FC Ingolstadt 04 an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Ingolstadt sieben Siege und vier Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Seit sechs Begegnungen hat der FCI das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Oldenburg tritt am kommenden Sonntag bei der Reserve des Sport-Club Freiburg an, Ingolstadt empfängt am selben Tag den FC Viktoria Köln.