Handball: Spektakel im Topspiel! Rhein-Neckar Löwen verzweifeln in Kiel an Matchwinner Landin

Der THW Kiel hat das Topspiel in der Bundesliga gegen die Rhein-Neckar Löwen gewonnen. Verlass war dabei wie immer auf Torwart Niklas Landin, der in der zweiten Halbzeit überragend hielt, aber auch Eric Johansson war entscheidend beim 32:29-Sieg.

In einem durch den Tempo-Handball der Löwen geprägten Spiel setzten sich diese bereits früh ab, einen 12:16-Rückstand (22. Minute) konnten die Kieler in einer hochklassigen Halbzeit jedoch noch kurz vor der Pause zum 18:18 egalisieren.

Dann fing Niklas Landin aber plötzlich an, das Tor der Kieler zu vernageln und mutierte zum „Löwentöter“, wie ihn Sky -Kommentator Markus Götz betitelte. Einen Löwen-Abschluss nach dem anderen vereitelte der 33-Jährige Däne, der am Ende bei 16 Paraden (37 Prozent gehaltener Würfe) stand, die sich im Großteil in der zweiten Halbzeit zutrugen.

Jicha und Hinze weisen Favoritenrolle von sich

„Sportlich gibt es relativ wenig auszusetzen, wie es bisher läuft“, erklärte Erfolgstrainer der Löwen Sebastian Hinze vor der Partie am Sky -Mikro, nachdem seine Löwen vor dem Topspiel nach sieben Siegen aus sieben Spielen an der Tabellenspitze thronten.

Trotzdem sahen sich die Löwen nicht in der Favoritenrolle: „Keine Mannschaft der Welt ist auswärts in Kiel nicht Außenseiter“, unterstrich Hinze, dessen Gegenpart Filip Jicha betonte, dass seine Kieler dieses Spiel auch nicht zwingend gewinnen müssen.

Tempo-Handball der Löwen überfordert Kiel

Kiel kommt durch Ekberg zurück in die Partie

Im zweiten Durchgang entwickelte sich dann eine Partie auf Augenhöhe, in der sich zu Beginn keine der beiden Mannschaften absetzen konnten (23:23, 39. Minute). In der 43. Minute besorgte Kiels Rückraum-Linker Johansson dann mit seinem achten Tor für die erste Zwei-Tore-Führung der Kieler (26:24).

Matchwinner Landin vernagelt das Kieler Tor

Immer wieder Landin hieß es dann, an dem es auch in der Schlussphase kein Vorbeikommen geben sollte. Die Löwen verkürzten in der 57. Minute noch auf drei Tore (31:28), mussten sich am Ende aber mit 32:29 geschlagen geben.