Peterson-Doppelpack: Fortuna stoppt Negativtrend beim KSC

Fortuna Düsseldorf hat den Schwung aus dem DFB-Pokal mitgenommen und den Negativtrend in der 2. Fußball-Bundesliga nach zuletzt zwei Niederlagen gestoppt. Vier Tage nach dem Achtelfinaleinzug gegen Jahn Regensburg siegten die Rheinländer am 13. Spieltag beim Karlsruher SC mit 2:0 (2:0) und schoben sich auf Rang sechs vor. Der KSC bleibt im Niemandsland der Tabelle stecken.

Mit seinen ersten Saisontreffern brachte Kristoffer Peterson (8./22.) den selbsternannten Aufstiegsanwärter komfortabel in Führung. In der Folge war der KSC bemüht, aber Angreifer Fabian Schleusener (39./53.) und der eingewechselte Simone Rapp (59.) scheiterten aus aussichtsreicher Position. In der 75. Minute kam es zu einem Kuriosum, als der Schuss von Düsseldorfs Tim Oberdorf an beide Innenpfosten ging.