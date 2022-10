Walijewa schweigt zu Dopingvorwürfen

Völlig offen ist derzeit, wann die in der chinesischen Hauptstadt abgesagte Siegerehrung nachgeholt werden kann. Denn die russische Doping-Agentur RUSADA hatte bereits am Freitag bekannt gegeben, sie werde die Ergebnisse ihrer internen Untersuchungen zur "Causa Walijewa" nicht öffentlich machen. Sie begründete dieses Verhalten mit dem Alter Walijewas, die seinerzeit noch 15 Jahre alt war und damals als "geschützte Person" galt.

Der internationale Sportgerichtshof CAS hatte in Peking Walijewa erlaubt, ungeachtet des laufenden Verfahrens an der olympischen Einzelkonkurrenz teilzunehmen. Nach einem ersten Platz nach dem Kurzprogramm brach das Ausnahmetalent unter dem immensen Druck der Öffentlichkeit in der Kür zusammen und fiel auf Rang vier zurück.

Bei den diesjährigen Weltmeisterschaften in Montpellier war sie wie alle russische Athleten wegen des Angriffskriegs in der Ukraine nicht startberechtigt. Zuletzt trat Walijewa in russischen Eisshows auf und nahm an Schaulaufen in ihrem Heimatland teil.